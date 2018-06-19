FİNANS

ABD Başkanı Trump, Çin'e önceki tarifelerine misilleme yaptığı gerekçesiyle 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 04:32 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Çin'e önceki tarifelerine misilleme yaptığı gerekçesiyle 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trump Çin gümrük vergisi

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