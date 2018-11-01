ABD Başkanı Trump, Çinli mevkidaşıyla G20 Zirvesi'nde görüşecek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu ayın sonunda Arjantin'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'nde görüşeceğini bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çinli mevkidaşı Cinping ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmelerinde birçok konuya değindiklerini kaydeden Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çok uzun ve güzel bir diyaloğumuz oldu. Ticaret ağırlıklı olmak üzere birçok konuyu konuştuk. Görüşmelerimiz, Arjantin'deki G20 (Zirvesi) çerçevesinde ayarlanmakta olan toplantılarla birlikte gayet güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

ABD borsaları, Çin ile devam eden ticaret savaşının sona erebileceği ümitlerini yeşerten bu paylaşım sonrasında değer kazandı.

Öte yandan, Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Trump ile Cinping'in Arjantin'de yapmaları beklenen görüşmelerde sonuç alınamazsa, Beyaz Saray Pekin'e yönelik gümrük tarifelerinin üçüncü paketini uygulamaya koyacak.

Mevcut durumda Çin'den ithal edilen 250 milyar dolar değerinde ürüne vergi uygulayan ABD'nin üçüncü vergi paketinin 267 milyar dolarlık ürünü kapsaması bekleniyor.