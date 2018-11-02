FİNANS

ABD bazı ülkeleri İran yaptırımlarından muaf tutmayı değerlendiriyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 10:38 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, ülkenin amacının İran’ın petrol ihracatını tamamen kesmek olduğunu ancak bazı ülkelere, yaptırımlar dahilinde, İran’dan petrol satın alma izni verilebileceğini duyurdu.

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, ülkenin amacının İran’ın petrol ihracatını tamamen kesmek olduğunu ancak bazı ülkelere, yaptırımlar dahilinde, İran’dan petrol satın alma izni verilebileceğini duyurdu.
Nauert, “ABD, bazı ülkelere İran’dan petrol hakkı tanımayı ciddi bir şekilde değerlendiriyor. Her ülke için ayrı değerlendirmeler yapıyoruz” dedi ve ekledi: “Asıl hedefimiz İran’ın petrol ihracatını tamamen kesmek.”
Nauert daha önceki bir konuşmasında, Hindistan’ın İran’dan petrol satın aldığını ve Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmalarını hatırlatarak, bunların iki ülke arasındaki bağları güçlendirecek hareketler olmadığını söylemişti.
Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Dharmendra Pradhan, ülkedeki şirketlerin ABD’nin yaptırım kararına rağmen, petrolü İran’dan satın almayı tercih ettiğini söylemişti. Bakan Pradhan, “Şirketlerimiz iki gün önce bir karar alarak Kasım ayında petrolü İran’dan satın alma kararı aldılar. ABD’nin yaptırımlarından muaf olup olmayacağımızı bilmiyoruz. Bu Hindistan’ın yeni diplomatik gücü ve Hindistan’ın yeni liderliğinin tanınması değil midir” dedi.

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