ABD Brexit'ten sonra  İngiltere ile ticaret görüşmeleri yapmak istediğini belirtti 

Elif Varan / İstanbul, 17 Ekim (DHA) - ABD Ticaret Temsilciliği, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ve Japonya ile yeni ticaret anlaşmaları yapmak istediğini duyurdu.
ABD ticaret temsilcisi Robert Lighthizer, “Japonya, AB ve Birleşik Krallık ile ticaret anlaşmalarını müzakere ederek ABD ticaretini ve yatırımlarını genişletmeye devam edeceğiz” dedi.
İngiltere Kongresi, Birleşik Krallık’ın, 29 Mart'ta AB'den çıkmasından sonra, “hazır olduğu anda” görüşmelere başlamayı planladığını söyledi.
İngiltere hükümet sözcüsü şöyle konuştu:
“İngiltere, ABD yönetiminin, AB'den ayrıldıktan sonra ABD ile serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlamayı planladığının teyidini memnuniyetle karşıladı.”
“Hükümet, serbest ticaret anlaşmasındaki görüşlerini İngiliz kamuoyuna danışarak müzakerelere başlamaya hazır olduğunu göstermek için adımlar atıyor.”
Birleşik Krallık bildiride, ABD'nin 151.4 milyar dolarlık bir ticaret açığına sahip olduğunu da belirtti.
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