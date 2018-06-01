FİNANS

"ABD burada tehlikeli bir oyun oynuyor"

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 17:20 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström: - "(ABD gümrük vergileri) Ticaret savaşında değiliz ama zor bir durumdayız. Ben ticaret savaşı terminolojisini kullanmam ama durum kaygı verici. ABD burada tehlikeli bir oyun oynuyor" - "İç güvenlik neden gösterilerek alınan bu karar sadece korumacılıktır"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergilerine ilişkin, "Ticaret savaşında değiliz ama zor bir durumdayız. Ben ticaret savaşı terminolojisini kullanmam ama durum kaygı verici. ABD burada tehlikeli bir oyun oynuyor." dedi.

Malmström, ABD'nin AB'den ithal edilen çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasına ilişkin Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Malmström, söz konusu olumsuz kararın sektörü zarara uğrattığına işaret ederek, "İç güvenlik neden gösterilerek alınan bu karar sadece korumacılıktır. ABD, Avrupa'nın çelik ve alüminyum ihracatını tehdit gibi göremez. Bu karar Atlantik ötesi ilişkileri ve küresel piyasaları olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

Yaşanan ticari gerilimlere ilişkin Malmström, "Ticaret savaşında değiliz ama zor bir durumdayız. Ben ticaret savaşı terminolojisini kullanmam ama durum kaygı verici. ABD burada tehlikeli bir oyun oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin bu sonucu engellemek için çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan Malmström, ABD'nin ise AB'ye gönüllü veya kotalarla sınırlama dışında seçenek sunmadığını anlattı.

Mevcut küresel ticaret sisteminin eksikleri olduğunu ancak herkesin kurallara uygun davranması gerektiğini dile getiren Malmström, "Bugün AB konuyla ilgili Dünya Ticaret Örgütü'ne başvuruda bulundu. Diğer dengeleme tedbirleri çalışmasına da başladık." diye konuştu.

Malmström, çelik ve alüminyum sektörlerindeki soruna Çin kaynaklı fazla kapasitenin neden olduğunu söyledi.

ABD'nin Avrupa'dan ithal edilen arabalara yönelik ilave gümrük vergisi uygulamasının ABD, Avrupa ve diğer ekonomilere büyük "hasar" vereceğini dile getiren Malmström, bu konuda ABD'de devam eden inceleme sürecinin tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Malmström, ABD'ye çelik ve alüminyum ihracatı yapan bütün ülkeleri DTÖ'de hukuki süreç başlatmaya çağırdı.

AB ve ABD'nin tarihi, stratejik ve kültürel olarak dost ve müttefik olduğunu anımsatan Malmström, ABD'nin İran nükleer anlaşması ve Paris iklim anlaşmasından çekilmesi ve en son ilave gümrük vergileri uygulama kararının ilişkileri soğuttuğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı.

PARTNERBalık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...Balık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...
Mayıs ayı ihracatı yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara çıktı (2)- YenidenMayıs ayı ihracatı yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara çıktı (2)- Yeniden
Başbakanlık Başmüşaviri Mehmet Çobas: ISTAC Tahkimi'nin yarattığı fırsatlardan yararlanınBaşbakanlık Başmüşaviri Mehmet Çobas: ISTAC Tahkimi'nin yarattığı fırsatlardan yararlanın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB abd Avrupa Çelik gümrük

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Uyuşturucu madde testi artık nefesten yapılacak

Uyuşturucu madde testi artık nefesten yapılacak

İmar barışı ne zaman geliyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı

İmar barışı ne zaman geliyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mayıs ayı ihracatı yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara çıktı (2)- Yeniden

Mayıs ayı ihracatı yüzde 12,2 artışla 14 milyar dolara çıktı (2)- Yeniden

Başbakanlık Başmüşaviri Mehmet Çobas: ISTAC Tahkimi'nin yarattığı fırsatlardan yararlanın

Başbakanlık Başmüşaviri Mehmet Çobas: ISTAC Tahkimi'nin yarattığı fırsatlardan yararlanın

Asyaport, 'Liman Tek Pencere Sistemi'nde pilot oldu

Asyaport, 'Liman Tek Pencere Sistemi'nde pilot oldu

Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi 'Fatih', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi 'Fatih', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yerli ve yeni makine alan işletmelere destek

Yerli ve yeni makine alan işletmelere destek

Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket 

Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.