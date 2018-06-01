BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergilerine ilişkin, "Ticaret savaşında değiliz ama zor bir durumdayız. Ben ticaret savaşı terminolojisini kullanmam ama durum kaygı verici. ABD burada tehlikeli bir oyun oynuyor." dedi.

Malmström, ABD'nin AB'den ithal edilen çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasına ilişkin Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Malmström, söz konusu olumsuz kararın sektörü zarara uğrattığına işaret ederek, "İç güvenlik neden gösterilerek alınan bu karar sadece korumacılıktır. ABD, Avrupa'nın çelik ve alüminyum ihracatını tehdit gibi göremez. Bu karar Atlantik ötesi ilişkileri ve küresel piyasaları olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

Yaşanan ticari gerilimlere ilişkin Malmström, "Ticaret savaşında değiliz ama zor bir durumdayız. Ben ticaret savaşı terminolojisini kullanmam ama durum kaygı verici. ABD burada tehlikeli bir oyun oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.