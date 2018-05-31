FİNANS

ABD, çelik ve alüminyum tarifelerini AB, Kanada ve Meksika'ya da uygulayacak

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 17:18 | Son Güncelleme

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek gümrük tarifelerini, 1 Haziran’dan itibaren AB, Kanada ve Meksika’ya da uygulayacağı bildirildi

WASHINGTON (AA) – ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük tarifelerinin 1 Haziran’dan itibaren Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika’ya da uygulanacağını bildirdi.

Ross, Ticaret Bakanlığı tarafından basın mensupları için düzenlenen konferans bağlantısında, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’nın geçici muafiyet süresinin 1 Haziran’da bitmesinin ardından çelik ve alüminyum tarifelerine tabi tutulacağını açıkladı.

AB’yle müzakerelerin halen devam ettiğini kaydeden Ross, Kanada ve Meksika’ya yönelik kararın ise Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yenilenmesi için geçen seneden beri sürdürülen görüşmelerde henüz sonuç alınamamasına bağlı olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
abd AB kanada meksika Trump'ın çelik ve alüminyum vergileri

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