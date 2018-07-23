"ABD çelik ve alüminyum tarifelerini geri çekmeden serbest ticareti konuşmayacağız"

İstanbul, 23 Temmuz (DHA) - Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Washington çelik ve alüminyum tarifelerini geri çekmedikçe Avrupa Birliği'nin ABD ile bir serbest ticaret anlaşmasını müzakere etmeyi düşünemeyeceğini söyledi.

Le Maire, ABD ile müzakerelerin ne zaman ve nasıl başlayacağı konusunda Fransa ve Almanya arasında görüş farklılıkları olmadığını, her iki tarafın da Washington'un öncelikle tarifeleri kaldırma yönünde adım atması gerektiği konusunda görüş birliği içinde olduklarını söyledi.

"WTO'nun (Dünya Ticaret Örgütü) tamamen yenilenmesi üzerinde çalışmayşa istekliyiz. Biz de WTO'nun yenilenmesini istiyoruz; ancak, gümrük tarifeleri bu konuları çözmenin doğru yolu değil" diye konuşan Le Maire, "İlk adım ABD'den gelmedikçe AB Komisyonu'nun ticaret müzakereleri konusunda resmi bir önerisi olmayacak. ABD, çelik ve alüminyum tarifelerini geri çekmeden AB ülkelerinin bir ticaret anlaşmasını müzakere etmeleri hayal edilemez" dedi.



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