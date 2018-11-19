ABD, Çin mallarına ek vergiden 18,4 milyar dolar kazanıyor

BERLİN (AA) - ABD'nin, Çin’den yapılan milyarlarca dolarlık ithalata uyguladığı ek tarifelerden toplamda 18,4 milyar dolarlık kazanç sağladığı belirtildi.

Avrupa Ekonomik ve Mali Politika Araştırma Ağı (EconPol) tarafından yapılan “Çin ile ticaret savaşını kim ödüyor?" başlıklı araştırmaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ürünlerine uygulamaya başladığı gümrük tarifesi yükünün yüzde 75’i Çinli ihracatçılar tarafından karşılanıyor.

EconPol'un basit bir ekonomik modelle yaptığı araştırmaya göre, gümrük tarifelerde 25 puanlık bir değişikliğin ABD’deki Çin mallarının fiyatında sadece yüzde 4,5’lik bir fiyat artışına sebep olabilirken, Çinli üreticilerin fiyatlarında yüzde 20,5 bir düşüşe yol açıyor.

Araştırmaya göre, ABD hükümeti, yüksek ithalat esnekliği olan Çin mallarına ithalat vergisini stratejik olarak uygulayarak, söz konusu gümrük tarife yükünün büyük bir bölümünü Çin ihracatçılarına aktardı.

ABD’nin ek gümrük vergisi uyguladığı Çin kaynaklı ürünlerin ithalatında yüzde 37’lik bir azalma görüldüğü belirtilen araştırmada, iki ülke arasındaki ticaret açığında da yüzde 17 düşüş yaşandığı ifade edildi.