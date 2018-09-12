"ABD-Çin ticaret savaşı gelişmekte olan piyasalarda şok yaratabilir"

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ABD ile Çin arasında ticaret savaşının yoğunlaşmasının, tehlike içindeki gelişmekte olan piyasalarda "şok" yaratabileceği uyarısında bulundu.

Financial Times'a konuşan Lagarde, ABD-Çin arasında ticaret savaşının yoğunlaşmasının, Türkiye ve Arjantin'deki kırılganlıkların yayılmasına neden olabileceğine dikkat çekti ve ekledi:

"Eğer dünyanın en büyük iki ekonomisi mevcut yörüngede ilerlerler ise, bunun Çin'in büyümesi üzerine kayda değer bir etkisi olabilir ve bu durum tedarik zincirleri Çin sanayisi ile yakın ilişki içinde olan komşu Asya ekonomilerindre kırılganlıkları tetikleyebilir."

