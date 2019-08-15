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"ABD-Çin ticaret savaşı Türkiye için ciddi bir fırsat oluşturdu"

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2019 13:44 | Son Güncelleme

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği  Başkanı Ahmet Güleç, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının Türkiye için ciddi bir fırsat oluşturduğu vurguladı.

İstanbul, 15 Ağustos (DHA) - İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının Türkiye için ciddi bir fırsat oluşturduğu vurguladı.
Birlik olarak kurdukları kümeler ile ABD pazarında faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Güleç, son 3 yılda 3 kat büyüme gösteren Türkiye’nin ABD’ye mobilya ihracatının 2019 yılının ilk 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32, 6 büyüme gösterdiğini belirtti.
Türkiye ile ABD arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacminin yol haritası geçtiğimiz günlerde çizildi. Otomotiv, tekstil, havacılık, beyaz eşya, mücevherat, yapı malzemeleri, mobilya ve turizmin ön plana çıktığı rapor, Türk mobilyacılarını heyecanlandırdı.
Mobilya sektörü için ABD pazarının çok önemli olduğunun altını çizen Güleç, 2023 yılında ABD özelinde 1 milyar dolar ihracat hedefi belirlediklerini aktardı.
Ülke ekonomisi için katma değerli ürünler geliştirmek ve hedef pazarlardan olan ABD’de daha fazla yer almak için Ar-Ge destekli inovasyona inandıklarını aktaran Güleç, "Sanılanın aksine Türkiye mobilyası Amerika’da satılabilir. Amerika’nın desenleri ve modelleri farklı diye sektör temsilcilerimizde yanlış bir anlayış var. Bunu yıkmamız gerekiyor" dedi ve ekledi:
"Modern Avrupa düzenine sahip firmalarımızın Amerika’da başarılı olacağına inanıyoruz. Amerika’da ihracat oranında son 3 yılda yüzde 150 ye varan bir artış var. Artık global bir dünyada yaşıyoruz. Uzaklar artık çok yakın.
"Bu nedenler Amerika’ya sanılandan çok daha fazla mobilya satılabiliriz. Çünkü biz biliyoruz ki Türk Mobilyası Amerika’da beğeniliyor. Öte yandan şu da bir gerçek; Amerika ile çalışmak demek, zevkleri, beğenileri birbirinden farklı 50 ayrı ülkeyle çalışmak demek.
"Ve Türk mobilyaları tek bir coğrafyada toplanan bütün bu farklılara cevap verebilecek kabiliyette. Sahip olduğumuz mobilya çeşitliliği ve zenginliği bizim için çok büyük bir avantaj."
ABD’nin ölçü birimlerinin diğer ülkelerden farklı olduğunu ve bu pazara girmek isteyen mobilya markalarının buna yönelik çalışmalar yapması gerektiğini söyleyen Güleç, her eyaletinin de farklı tarza sahip mobilyaları beğendini söyledi ve ekledi:
"Amerika’nın tüketim oranı dünya ortalamasının üstünde. Son yıllarda üretim alanında büyük bir sıçrama yapan Çin’i ayrı tuttuğumuzda ABD mobilya tüketimi konusunda dünya ortalamasının üzerinde. Önümüzdeki üç yıl içinde ABD ve Kuzey Amerika, tüketimini en çok artırması beklenen bölge olarak dikkat çekiyor." (Fotoğraflı)

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