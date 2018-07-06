FİNANS

ABD Çin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamaya başladı

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 09:15 | Son Güncelleme

ABD, Çin'den ithal edilen ve toplam değeri 34 milyar doları bulan ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başladı.

İstanbul, 6 Temmuz (DHA) - ABD, Çin'den ithal edilen ve toplam değeri 34 milyar doları bulan ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başladı.
ABD'nin bu adımının ardından, Çin'in de misilleme olarak ABD ürünlerine getirdiği ek gümrük vergilerini devreye sokması bekleniyor.
ABD'nin birçok üründe ek gümrük vergisi uygulamakla, "Çin ve genel olarak tüm dünyaya savaş açtığını" öne süren Çin de, ABD'ye misilleme olarak, ithal ürünlere yüzde 25'e varan ek gümrük verileri getirdiğini açıklamıştı.
Çin'in ek gümrük vergisi uygulamaya başlayacağını ilan ettiği 100'den çok ABD ürünü arasında viski, tütün ürünleri, kırmızı et, soya fasulyesi, bazı kimyasallar, mısır, buğday, portakal suyu, bazı uçak ve tomotiv ürünleri bulunuyor.

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