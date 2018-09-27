ABD ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 4,2 büyüdü

NEW YORK (AA) - ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme oranı revize edilmeyerek yüzde 4,2’de sabit bırakıldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, bu yılın nisan-haziran dönemine ait nihai GSYH verilerini açıkladı.

Buna göre, GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen ay açıklandığı gibi yüzde 4,2 artış gösterdi. Piyasaların nihai büyüme verisine ilişkin beklentisi yüzde 4,3 seviyesindeydi.

Raporda, yılın ikinci çeyreğine ait kişisel tüketim harcamalarının (PCE) yüzde 3,8’te sabit tutulduğu bildirildi. Aynı dönemde, yüzde 2 artan PCE fiyat endeksi de piyasa beklentileri dahilinde geldi.

