FİNANS

ABD ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 4,2 büyüdü

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 16:21 | Son Güncelleme

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,2 büyüme kaydetti - Piyasaların öncü büyüme verisine ilişkin beklentisi yüzde 4 seviyesindeydi

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,2 büyüme kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, bu yılın nisan-haziran dönemine ait ikinci öncü GSYH verilerini açıkladı.

Buna göre, GSYH, ikinci çeyrekte yüzde 4,2 büyüme gösterdi. Piyasaların öncü büyüme verisine ilişkin beklentisi ise yüzde 4 seviyesindeydi. Geçen ay yayımlanan ilk öncü veriler, GSYH'nin ikinci çeyrekte yüzde 4,1 genişlediğini göstermişti.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları yüzde 3,8 artarken, yüzde 3,9'luk piyasa beklentisinin altında kaldı.

İkinci çeyrekte yüzde 2 artan çekirdek PCE endeksi de piyasa beklentileri dahilinde geldi.

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- Piyasalar verileri fiyatlıyor

Beklentilerin üstünde gelen büyüme verisinin ardından avro/dolar paritesi 1,1666 seviyesinden 1,1660'a, sterlin/dolar paritesi de 1,2893'ten 1,2871'e geriledi. Dolar/TL ise 4,4502’den 4,4575’e yükseldi.

Bu arada, 1,210 dolardan işlem gören altının onsu 1,209 dolara gerilerken, 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi yüzde 2,873’ten yüzde 2,882’ye çıktı.

Veri öncesi 76,79 dolar seviyelerinde seyreden Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 76,87 dolara yükselirken, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı ise 69,08 dolardan 68,94 dolara geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ekonomisi büyüme verisi

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