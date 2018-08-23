FİNANS

ABD haftalık işsizlik başvuruları bu hafta 210 bine geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2018 16:52 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ağustos (DHA)

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