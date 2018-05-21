ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den Çin ve NAFTA açıklaması

ABD ve Çin yönetimleri, hafta sonunda daha önce açıkladıkları ticaret bariyerlerini beklemeye aldıklarını duyurmuştu.

Çin'in müzakerelerde verdiği taahhütleri tutmaması durumunda önerilen gümrük tarifelerinin uygulanmaya başlanacağını vurgulayan Mnuchin, "Eğer sorunlar çözülmezse ve istediklerimizi alamazsak, Başkan Trump tarifeleri her zaman geri getirebilir." ifadelerini kullandı.

Amerikalı ekonomi kanalı CNBC'ye verdiği mülakatta ticaret alanındaki gelişmeleri değerlendiren Mnuchin, ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının çözülmesi için yürütülen müzakerelerin sonuç vermeye başladığını kaydederek, "Anlamlı bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Şimdi işler iki tarafın müzakerelerde alınan kararları uygulamasına bağlı." dedi.

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin'le yapılan ticaret müzakerelerinde somut ilerleme sağlandığını belirterek, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na (NAFTA) alternatif olarak daha küçük çaplı yeni bir anlaşmaya yeşil ışık yaktı.

- "Trump, daha küçük çaplı NAFTA'yı değerlendirebilir"

Mnuchin ayrıca, ABD, Meksika ve Kanada'yı kapsayan NAFTA müzakerelerine yönelik soruları da yanıtladı.

Üç ülkenin de uzlaşmaya varmayı amaçladığını belirten Mnuchin, buna karşın önemli konularda hala anlaşmazlıklar bulunduğunu dile getirdi.

Mnuchin, söz konusu anlaşmazlıkların çözülmemesi durumunda ABD Başkanı Trump'ın daha küçük çaplı NAFTA'yı değerlendirebileceğini işaret ederek, "Alternatif olarak daha küçük çaplı bir anlaşmaya rahatlıkla bakabiliriz. Bu Trump'ın değerlendirebileceği bir şey." dedi.

