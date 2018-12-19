FİNANS

ABD Hazine Bakanı'ndan yüksek frekanslı işlem açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 00:42 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin: - "Borsalardaki dalgalanmaların önemli bir bölümü piyasa yapısından kaynaklanıyor. Bunun bir bölümü, YFİ ve Volcker kuralının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kombinasyon"

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, hisse senedi piyasalarında yaşanan volatilitenin (oynaklık) kısmen yüksek frekanslı işlemlerden (YFİ) kaynaklandığını belirterek, "Daha uzun vadede piyasalar farklı ekonomik bileşenleri yansıtır ancak şimdi normal bir günde 500 puan aralığında değişimler yaşanıyor. Bunun önemli bir bölümü piyasa yapısıyla ilgili ve bu gözden geçireceğimiz birşey." dedi.

Bloomberg'e verdiği mülakatta gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Mnuchin, ABD endekslerinde günlük 500 puanlık değişimler yaşanmasının normal olmadığına işaret etti.

Mnuchin, "Daha uzun vadede piyasalar farklı ekonomik bileşenleri yansıtır ancak şimdi normal bir günde 500 puan aralığında değişimler yaşanıyor. Bunun önemli bir bölümü piyasa yapısıyla ilgili ve bu gözden geçireceğimiz birşey." açıklamasında bulundu.

YFİ ve Volcker kuralını, volatiliteye yol açan etkenler olarak nitelendiren Mnuchin, "Borsalardaki dalgalanmaların önemli bir bölümü piyasa yapısından kaynaklanıyor. Bunun bir bölümü, YFİ ve Volcker kuralının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kombinasyon." dedi.

Mnuchin, ayrıca kaldıraçlı kredilerin yarattığı risklerin Finansal İstikrar Gözetim Konseyi tarafından inceleneceğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in bu yorumları, ABD piyasalarının son haftalarda büyük kayıplar yaşayarak 2018 yılının tüm kazançlarını silmesinin ardından geldi.

- YFİ ve Volcker kuralı

Algoritmik alım-satım işlemlerinin bir alt sınıfı olan YFİ, önceden programlanan yatırım stratejileri doğrultusunda saniyenin milyonda biri hızlara ulaşan otomatik alım-satım işlemleri olarak tanımlanıyor.

Volcker kuralı ise bankaların müşterilerinin mevduatlarını kullanarak kendi çıkarları için ticari işlem yapmalarını yasaklıyor ve hedge fonları gibi riskli yatırım araçlarını kullanmalarını sınırlandırıyor.

2008 küresel finansal krizi sonrasında hayata geçen Volcker kuralı, ayrıca sermaye piyasası türev araçları, karmaşık piyasa işlemleri ve şirket yöneticilerinin ikramiyeleri ve kredi derecelendirme kuruşlarını hükümetin denetimine tabi hale getirmişti.

Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyorGerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor
BUBEX Bebek, Çocuk, Kırtasiye ve Eğitim Fuarı sona erdiBUBEX Bebek, Çocuk, Kırtasiye ve Eğitim Fuarı sona erdi
British American Tobacco, babalara da doğum izni verecekBritish American Tobacco, babalara da doğum izni verecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin borsa Yüksek frekanslı işlemler

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Ev alacaklara bir müjde daha! Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank konut kredilerinde düzenlemeye gitti

Ev alacaklara bir müjde daha! Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank konut kredilerinde düzenlemeye gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Pitaya bahçesi servet kazandırıyor

Pitaya bahçesi servet kazandırıyor

2018'de ekonomide neler yaşandı?

2018'de ekonomide neler yaşandı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BUBEX Bebek, Çocuk, Kırtasiye ve Eğitim Fuarı sona erdi

BUBEX Bebek, Çocuk, Kırtasiye ve Eğitim Fuarı sona erdi

British American Tobacco, babalara da doğum izni verecek

British American Tobacco, babalara da doğum izni verecek

Merkez Bankası HKFE: Konut fiyatları yıllık yüzde 6.79 arttı

Merkez Bankası HKFE: Konut fiyatları yıllık yüzde 6.79 arttı

IKEA poşetlerinin geliri, çocuklara doğa eğitimi oldu

IKEA poşetlerinin geliri, çocuklara doğa eğitimi oldu

Tonlarca narenciye yerlerde

Tonlarca narenciye yerlerde

Ifo/Fuest: Almanya ekonomisi verimsiz bir sezon geçiriyor

Ifo/Fuest: Almanya ekonomisi verimsiz bir sezon geçiriyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.