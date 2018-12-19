ABD Hazine Bakanı'ndan yüksek frekanslı işlem açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, hisse senedi piyasalarında yaşanan volatilitenin (oynaklık) kısmen yüksek frekanslı işlemlerden (YFİ) kaynaklandığını belirterek, "Daha uzun vadede piyasalar farklı ekonomik bileşenleri yansıtır ancak şimdi normal bir günde 500 puan aralığında değişimler yaşanıyor. Bunun önemli bir bölümü piyasa yapısıyla ilgili ve bu gözden geçireceğimiz birşey." dedi.

Bloomberg'e verdiği mülakatta gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Mnuchin, ABD endekslerinde günlük 500 puanlık değişimler yaşanmasının normal olmadığına işaret etti.

Mnuchin, "Daha uzun vadede piyasalar farklı ekonomik bileşenleri yansıtır ancak şimdi normal bir günde 500 puan aralığında değişimler yaşanıyor. Bunun önemli bir bölümü piyasa yapısıyla ilgili ve bu gözden geçireceğimiz birşey." açıklamasında bulundu.

YFİ ve Volcker kuralını, volatiliteye yol açan etkenler olarak nitelendiren Mnuchin, "Borsalardaki dalgalanmaların önemli bir bölümü piyasa yapısından kaynaklanıyor. Bunun bir bölümü, YFİ ve Volcker kuralının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kombinasyon." dedi.