FİNANS

ABD hisse senedi piyasaları düşüşle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 17:34 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Ağustos (DHA)

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