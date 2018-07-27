Trump ve Pence'in açıklamalarına, Türkiye'den tepki yağarken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukukun üstünlüğü istisnasız herkes için geçerlidir." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "ABD yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı Brunson'ın tutukluluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrildi ancak ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ardından da Başkan Donald Trump, Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye geniş yaptırımlar başlatılacağı açıklamasında bulundu.

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - ABD Başkanı Donald Trump'ın, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulunması, iki ülke arasındaki 20 milyar doları aşan dış ticaret hacmine sahip köklü ekonomik ilişkileri gündeme getirdi.

Öte yandan 2017 yılında ABD’den ithalat bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artış ile 11,9 milyar dolar oldu. Geçen yıl Türkiye ABD’nin ihracatında yüzde 0,6'lık payıyla 28'inci sırada yer aldı.

ABD’ye ihracat 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 30,7 artarak 8,7 milyar dolar seviyesine çıktı.

Türkiye'nin ABD ile ticaretinde dış ticaret açığı son 3 yılda giderek düşerek, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,4 azaldı ve 3,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD, 2017 verilerine göre Türkiye'nin en önemli beşinci ihraç pazarı konumunda yer alıyor. Söz konusu ülkeye ihracat, toplam ihracatın içindeki yüzde 5,5'lik bir payı oluşturuyor.

Bu seneki rakamlara bakıldığında da ilk 5 ayda iki ülke arasında toplam 8,3 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi olduğu görüldü. Türkiye ocak-mayıs döneminde ABD'ye toplam 3,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, söz konusu dönemde bu ülkeden 5,1 milyar dolarlık ithalat yaptı.

- Ticarette en büyük kalemler demir çelik ürünleri

Türkiye’den ABD’ye en çok demir-çelik ürünleri ile otomotiv aksam ve parçaları ihraç edilirken, tekstil ve hazır giyim, tarımsal ve gıda ürünleri, makine ve hava taşıtları ile bunların aksam ve parçaları satılan diğer önemli ürün grupları arasında yer alıyor.

Türkiye’nin ithal ettiği başlıca ürün grupları arasında da demir çelik ürünleri, hava taşıtları, uzay araçları, pamuk, turbojetler, yatlar, taşkömürü, dozlandırılmış ilaçlar başı çekiyor.

Bu sene ocak-nisan döneminde ABD'den uluslararası doğrudan yatırım sermaye girişi 120 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde bu rakam 20 milyon dolar düzeyindeydi.

Türkiye’deki ABD kaynaklı doğrudan yatırımlar 2002-2016 döneminde 11 milyar dolar civarında, Türkiye’nin ABD’deki doğrudan yatırım tutarı aynı dönemde 3,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.