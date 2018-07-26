ABD ile AB ticaret bariyerlerini sıfırlamak için anlaştı (1)

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, yükselen ticaret gerilimlerini sonlandırmak üzere yaptıkları toplantı uzlaşmayla sonuçlandı.
Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ve Juncker, başarılı geçen görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.
ABD-AB ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmak üzere bir araya geldiklerini belirten Donald Trump, "Bu yüzden, bugün AB ile otomobil harici endüstriyel ürünlere yönelik tarifeleri, tarife dışı kısıtlamaları ve sübvansiyonları sıfırlamaya çalışmak konusunda anlaşma sağladık." dedi.
Trump, kimyasal ve tarımsal ürünlere yönelik ticaret bariyerlerini azaltmak konusunda mutabık kaldıklarını kaydederken, Amerikalı çiftçilere AB'nin çok kısa süre içerisinde ABD'den soya fasülyesi ithalatına yeniden başlayacağını müjdeledi.
Bu adımların ABD ile AB arasındaki ticareti daha adil hale getireceğini vurgulayan ABD Başkanı Trump, ayrıca AB'nin ABD'den büyük miktarlarda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satın alacağını da bildirdi.
(Sürecek)
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