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ABD ile AB ticaret bariyerlerini sıfırlamak için anlaştı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 00:56 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkanı Juncker: - "ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'a davet edildiğimde tek niyetim anlaşmaya varabilmekti ve bugün anlaşma sağladık" - "Bunlar elbette, müzakereler sürerken, taraflardan biri vazgeçmediği sürece, yeni tarifelerin askıya alınacağı ile çelik ve alüminyuma yönelik mevcut tarifelerin yeniden gözden geçirileceği mutabakatına bağlı"

WASHINGTON (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'a davet edildiğimde tek niyetim anlaşmaya varabilmekti ve bugün anlaşma sağladık" dedi.

Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, başarılı geçen görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Juncker, ABD ile AB arasında otomobil harici endüstriyel ürünlerin ithalatına yönelik ticaret bariyerlerinin sıfırlanması konusunda mutabık kaldıklarını belirtirken, bunun kendisinin en önemli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

Ayrıca, enerji alanındaki işbirliğini güçlendirmek konusunda anlaştıklarını aktaran Juncker, "ABD'den daha fazla sıvılaştırılmış doğalgaz alacağız. Bu diğerleri için de bir mesaj" ifadelerini kullandı. Juncker ayrıca AB'nin ABD'den daha fazla soya fasülyesi ithal edeceğini teyit etti.

ABD ile AB'nin uluslararası ticaret standartları konusunda da işbirliği yapacağını bildiren Juncker, Dünya Ticaret Örgütü'nün yeniden düzenlenmesi konusunda birlikte çalışmaya karar verdiklerini de aktardı.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, tarafların müzakereler sürerken gerilimi artıracak adımlardan kaçınacağına işaret ederek, "Bunlar elbette, müzakereler sürerken, taraflardan biri vazgeçmediği sürece, yeni tarifelerin askıya alınacağı ile çelik ve alüminyuma yönelik mevcut tarifelerin yeniden gözden geçirileceği mutabakatına bağlı" diye konuştu.

(BİTTİ)

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