FİNANS

"ABD ile ticaret hacminde artış bekleniyor"

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2019 13:57 | Son Güncelleme

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: - "(Erdoğan-Trump görüşmesi) Sayın Trump'ın değindiği bir iki konu biraz dikkat çekici oldu; gündeme oturacak konular bunlar. Daha önceden de planlamış olduğumuz ticari hacmimizi geliştirme konusundaki hedefimiz devam ediyor. İnşallah bugün Sayın Trump'ın da açıklamalarına bakarak 5 katına artacak bir ticari hacim bekleniyor"

ÇANAKKALE (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Sayın Trump'ın değindiği bir iki konu biraz dikkat çekici oldu; gündeme oturacak konular bunlar. Daha önceden de planlamış olduğumuz ticari hacmimizi geliştirme konusundaki hedefimiz devam ediyor. İnşallah bugün Sayın Trump'ın da açıklamalarına göre 5 katına artacak bir ticari hacim bekleniyor." dedi.

ASKON tarafından Çanakkale'de bir otelde düzenlenen "5. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı"na katılan Aydın, program öncesi gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinde ortaya çıkan sonuçlara ulaşılabileceğine inandıklarını belirten Aydın, ABD ile Çin arasındaki krizden Türkiye'ye imkanlar doğabileceğini anlattı.

Aydın, görüşmeden sonra yapılan açıklamalara dair şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Trump ile görüşmelerini bugün nihayetlendirmiş oldu. Burada benzer konuları biz zaten bekliyorduk, çok sürpriz açıklamalar değildi ancak Sayın Trump'ın değindiği bir iki konu biraz dikkat çekici oldu; gündeme oturacak konular bunlar. Daha önceden de planlamış olduğumuz ticari hacmimizi geliştirme konusundaki hedefimiz devam ediyor. İnşallah bugün Sayın Trump'ın da açıklamalarına göre 5 katına artacak bir ticari hacim bekleniyor. 75 milyar dolar seviyesindeki ABD ile olan ticari hacmimizin, yapılacak yatırım ve anlaşmalarla aslında çok rahat artırılabileceğine ASKON olarak da inanıyoruz. Çok ufak dokunuşlarla, karşılıklı yapılacak vergi anlaşmalarıyla bu rakamlara ulaşmanın çok güç olmadığını uzun süredir konuşuyoruz, anlatmaya çalışıyoruz."

ASKON Genel Başkanı Aydın, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının görüşmeye yansımasının da merakla beklendiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu konunun milli menfaatleri koruma meselesi olduğunu birçok kez dile getirdiğini hatırlatan Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümet kanadımız bu konuda da net bir şekilde tutumunu sürdürüyor. S-400'ler inşallah temmuz sonlarında hedeflenen tarihte ülkeye gelecek. Trump'ın Obama üzerinden böyle bir mesaj vermesini de 'Aslında biz hata yaptık' mesajı olarak algılıyoruz. 'Biz aslında bunu Türkiye'ye yapmamalıydık' mesajını algılıyoruz. Tabii ki Obama zamanında Patriotlar ile alakalı bir karar vermişler ama Trump şu anda devlet başkanı olarak kendi yöntemleri, kendi yollarıyla bunu düzeltebilirdi ama olmadı." şeklinde konuştu.

- "Önümüzde seçimsiz koskoca bir 4 sene var"

İstanbul seçimlerinin geçen hafta yapıldığını anımsatan Aydın, "Şimdi önümüzde koskoca bir 4 sene var. İş dünyamızın, ihracatçılarımızın, sanayicilerimizin, esnafımızın, tüccarımızın hızla inşallah işine, işlerimize, ülkemize, geleceğimize neler katabiliriz; bunun üzerine çalışacağız. Belediye seçimleri oldu, burada yerel seçimlerin sonucunda iş dünyası bir beklenti içinde olmadı. Bizler sadece belediye başkanlarını seçtik, hükümeti seçmedik. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu vizyon üzerine, 2023 hedeflerine ASKON olarak 4 elle sarıldık. Önümüze ödevlerimizi aldık, üzerimize düşen vazifelerimizi aldık. İnşallah 2023 için dört elle, var gücümüzle çalışıyor olacağız." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Murat ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamları katıldı.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
THK Üniversitesi'nden bir ilk:Çin'den 2 havayolu şirketine pilot yetiştirecekTHK Üniversitesi'nden bir ilk:Çin'den 2 havayolu şirketine pilot yetiştirecek
THY ile bugün 240 bin yolcu uçacakTHY ile bugün 240 bin yolcu uçacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ASKON çanakkale Orhan Aydın

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Merkez Bankası’ndan kredi kartı faiz oranı kararı!

Merkez Bankası’ndan kredi kartı faiz oranı kararı!

Eczanelerde yeni düzenleme

Eczanelerde yeni düzenleme

Ekonomist Daron Acemoğlu'ndan kritik uyarı

Ekonomist Daron Acemoğlu'ndan kritik uyarı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı

Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı

THK Üniversitesi'nden bir ilk:Çin'den 2 havayolu şirketine pilot yetiştirecek

THK Üniversitesi'nden bir ilk:Çin'den 2 havayolu şirketine pilot yetiştirecek

THY ile bugün 240 bin yolcu uçacak

THY ile bugün 240 bin yolcu uçacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Termik santrallerde Nisan’da 6.32 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Nisan’da 6.32 milyon ton kömür yakıldı

Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi (2)

Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.