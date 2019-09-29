"ABD ile ticaret hedefinin tutturulması için katma değeri arttırmak şart"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, Türkiye'nin Amerika ile ticaret hedefini tutturması için katma değeri arttırmasının şart olduğunu belirterek, "Bunun için teknolojik ürünler, altyapı ve yazılım gibi birçok konuya girmek gerekiyor." dedi.

Ali Osman Akat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amerikalılar ile Türkiye'deki imkanları değerlendirip katma değeri yüksek her kanalda ürünler üretmenin gerekli olduğunu vurguladı.

Akat, şunları kaydetti:

"Özellikle Türkiye'nin Amerika ile ticaret hedefini tutturması için katma değeri arttırması şart. Bunun için teknolojik ürünler, altyapı ve yazılım gibi birçok konuya girmek gerekiyor. Amerika'ya sadece demir-çelik ile ihracatımızı arttırmak ile kalmayıp bazı müteahhitlik hizmetlerimizi de arttırmamız lazım. Aynı zamanda bizim Amerika'daki Türk organize sanayi bölgesi projesi burada ön plana çıkıyor.

Amerika'da markalaşarak, Türk ürünlerinin marka değerini arttırıcı daha yüksek, karlı satışlar elde etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda Amerika'daki firmaların Türkiye'deki yatırımlarını arttırmaları gerekiyor. Daha önce ve şimdi Sikorsky gibi birçok Amerikan firması, Türkiye'de parça ürünlerini üretiyor. Bu üretimlerin daha fazla olması gerekiyor ki 100 milyar dolar hedefine ulaşılsın. İki ülke arasında karşılıklı olarak nitelikli anlaşmalar yapılırsa hedeflere kolay bir şekilde ulaşırız."