ABD ile ticareti artırmak için çalışma grubu hazır

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda ABD Ticaret Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında ortak çalışma grubu kuruyoruz." dedi.

Pekcan, AA muhabirine ABD temaslarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Başkan Donald Trump’ın kıdemli danışmanı Jared Kushner ile yaptıkları görüşmelerin çok verimli geçtiğini, Türkiye-ABD İş Konseyi ve Amerikan-Türk Konseyi tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık Konferansı'nda da Türk- Amerikan iş adamları ile bir araya geldiklerini anlattı.

Türkiye ve ABD’nin müttefik ve dost ülkeler olduğuna işaret eden Pekcan, iki ülkenin aynı zamanda büyük potansiyele sahip önemli ticaret ortakları olduğunu dile getirdi.

Pekcan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20,7 milyar dolar olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede kararlaştırılan ticaret hacminin 75 milyar dolara yükseltilmesi hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız. ABD Ticaret Bakanı Ross ile ticarete konu ürünlerin çeşitlendirilmesi, mevcut potansiyelin daha iyi kullanılması hususlarında ortak çalışma yapılması gerektiği konusunda mutabık kaldık. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda ABD Ticaret Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında ortak teknik çalışma grubu kuruyoruz." diye konuştu.