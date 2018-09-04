ABD imalat PMI Ağustos’ta geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Eylül (DHA) - ABD imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ağustos’ta Temmuz’daki 55.3 düzeyinin altında gerçekleşerek 54.7 oldu.

IHS Markit verilerine göre, yeni iş alanlarındaki artış eğiliminin sebep olduğu istihdam artışı etkisiyle, Ağustos’ta 54.5 olan beklentinin üzerinde gelen PMI verisi, üretimdeki düşüşle Temmuz ayına göre geriledi.



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