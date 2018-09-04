FİNANS

ABD inşaat harcamaları Ağustos’ta beklentinin altında kaldı

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 17:33 | Son Güncelleme

ABD inşaat harcamaları Temmuz ayındaki 0.8 düzeyinden Ağustos’ta 0.1’e geriledi, beklenti 0.5 büyümeydi.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Eylül (DHA) - ABD inşaat harcamaları Temmuz ayındaki 0.8 düzeyinden Ağustos’ta 0.1’e geriledi, beklenti 0.5 büyümeydi.

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