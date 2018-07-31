ABD istihdam üretim endeksi ikinci çeyrekte yüzde 0.6 arttı 

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Temmuz (DHA) - ABD istihdam üretimi endeksi 2018’in ikinci çeyreğinde yüzde 0.6 arttı
ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu verilerine göre;
- ABD istihdam üretimi endeksi yüzde 0.6,
- tazminat maliyetlerinin yüzde 70’ini oluşturan maaş ve ücretler yüzde 0.5
- ve tazminat maliyetlerinin kalan yüzde 30’unu oluşturan fayda maliyetleri ise 0.9 arttı.
Endeks beklentisi yüzde 0.7 artış yönündeyken, bir önceki yılın aynı çeyreğinde yüzde 0.8 artış görülmüştü.
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