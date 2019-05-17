ABD Japonya ve AB'den otomobile vergi kararını erteledi

İstanbul, 17 Mayıs (DHA) - ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Japonya'dan ithal edilen otomobil ve parçalarıyla ilgili gümrük vergisi kararını azami altı ay süreyle erteledi.

The Telegraph'ın haberine göre, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, erteleme kararıyla, AB ve Japonya ile ticaret görüşmelerine daha fazla zaman tanımanın amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal otomobil ve parçaların ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı tespitini kabul ettiği de belirtildi.

Trump, önümüzdeki altı ay boyunca, müzakere yürütmesi ve tespitlerini kendisine iletmesi için ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'i görevlendirdi.

