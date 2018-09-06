İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yenilenmesi için Washington'da bulunan Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ABD ve Kanada'dan müzakerecilerin yeni NAFTA'nın iki ülke arasındaki şartları üzerinde bir anlaşmaya varmak için gece boyu çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer'in ofisinden çıkışında konuşan Freeland, "Müzakerecilerimize, üzerinde çalışmaları için bir dizi konu verdik ve onlar sabah bize gelinen nokta konusunda rapor verecekler; sonrasında bizde müzakerelerimize devam edeceğiz" dedi.

Freeland, ABD ile ticaret görüşmelerinde ilerleme sağladıklarını, kendisinin odak noktasının da, Kanada için iyi bir anlaşma elde etmek olduğunu da vurguladı.

