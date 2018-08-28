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"ABD, Kanada'yla ticaret anlaşmasından umutlu"

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 18:35 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin: - "Kanada'yı yeni ticaret anlaşmasına dahil etme konusunda umutluyuz"

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ülkesinin Meksika'yla yaptığı yeni ticaret anlaşmasına Kanada'nın da dahil olmasından umutlu olduğunu söyledi.

Mnuchin, Amerikalı CNBC kanalına yaptığı açıklamada, dün ABD ile Meksika arasında yapılan yeni ticaret anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Kanada'yı yeni ticaret anlaşmasına dahil etme konusunda umutluyuz" ifadesini kullanan Mnuchin, ABD ile Kanada arasında geçen yıldan bu yana süren ticaret müzakerelerinde ilerleme görüldüğünü belirtti.

ABD ve Kanada piyasalarının büyük oranda birbirlerine bağlı olduğuna dikkati çeken Mnuchin, yeni ticaret anlaşmasının iki ülke için de önemli olduğunu vurguladı.

Kanada'nın söz konusu anlaşmaya dahil olmaması durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada olmadan ABD-Meksika ticaret anlaşmasını Kongre'ye onay için yollayacağını kaydeden Mnuchin, ABD ile Kanada'nın ise ayrı bir ticaret anlaşması yapabileceğini belirtti.

Amerikan yasalarına göre, ABD, Meksika ve Kanada arasında yapılacak bir ticaret anlaşmasının yürürlüğe girebilmesi için Trump'ın Kongre'ye en az 90 gün önce yeni bir ticaret anlaşması yaptığını haber vermesi gerekiyor.

Yeni Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un 1 Aralık'ta göreve başlayacağı göz önüne alındığında, şu anki Meksika Başkanı Enrique Pena Nieto'nun yeni anlaşmayı bu tarihten önce onaylaması bekleniyor.

Bu durumda, Kanada dahil 3 ülkeyi kapsaması amaçlanan yeni anlaşmanın ABD Kongresi'ne zamanında gönderilebilmesi için Trump'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile en geç cuma gününe kadar anlaşmaya varması gerekiyor.

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