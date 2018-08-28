"ABD, Kanada'yla ticaret anlaşmasından umutlu"

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ülkesinin Meksika'yla yaptığı yeni ticaret anlaşmasına Kanada'nın da dahil olmasından umutlu olduğunu söyledi.

Mnuchin, Amerikalı CNBC kanalına yaptığı açıklamada, dün ABD ile Meksika arasında yapılan yeni ticaret anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Kanada'yı yeni ticaret anlaşmasına dahil etme konusunda umutluyuz" ifadesini kullanan Mnuchin, ABD ile Kanada arasında geçen yıldan bu yana süren ticaret müzakerelerinde ilerleme görüldüğünü belirtti.

ABD ve Kanada piyasalarının büyük oranda birbirlerine bağlı olduğuna dikkati çeken Mnuchin, yeni ticaret anlaşmasının iki ülke için de önemli olduğunu vurguladı.

Kanada'nın söz konusu anlaşmaya dahil olmaması durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada olmadan ABD-Meksika ticaret anlaşmasını Kongre'ye onay için yollayacağını kaydeden Mnuchin, ABD ile Kanada'nın ise ayrı bir ticaret anlaşması yapabileceğini belirtti.

Amerikan yasalarına göre, ABD, Meksika ve Kanada arasında yapılacak bir ticaret anlaşmasının yürürlüğe girebilmesi için Trump'ın Kongre'ye en az 90 gün önce yeni bir ticaret anlaşması yaptığını haber vermesi gerekiyor.