FİNANS

"ABD, Meksika, Kanada anlaşması çelik tarifelerini etkilemeyecek"

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 17:38 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross: - “Çelik ve alüminyum konusunda ulusal güvenliğimizi ilgilendiren spesifik sorunlar var ve bunlar şu an itibarıyla hala geçerli. Yeni anlaşma gelecekte ithal otomobillere Madde 232 kapsamında vergi getirmemiz ihtimaline karşı bir hüküm içeriyor. Bu hüküm, Kanada ve Meksika’da üretilen otomobillerin mevcut seviyelerdeki ithalatının yeni vergilerden muaf tutulmasını sağlayacak” - “Çelik ve alüminyum tarifelerinin kaldırılmasına yönelik herhangi bir zaman çizelgesi yok”

WASHINGTON (AA) – ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD, Kanada ve Meksika arasında imzalanacak yeni ticaret anlaşmasının, çelik ve alüminyum tarifelerini etkilemeyeceğini belirterek, “Çelik ve alüminyum tarifelerinin kaldırılmasına yönelik herhangi bir zaman çizelgesi yok” dedi.

Ross, Fox Business Network’e verdiği mülakatta, ABD ve Kanada’nın Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yenilenmesi için bir yıldan uzun süredir devam eden müzakerelerde mutabakat sağlamasını değerlendirdi.

Yeni anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarının doğruluğunu kanıtladığını ileri süren Ross, "Bu çok temel bir reform. Artık NAFTA diye bir şey yok. ABD, Meksika, Kanada (USMCA) anlaşması var. NAFTA’nın toprağı bol olsun” ifadelerini kullandı.

Ross, USMCA’nın mevcut çelik ve alüminyum tarifelerini etkilemeyeceğini bildirirken, şunları kaydetti:

“Çelik ve alüminyum konusunda ulusal güvenliğimizi ilgilendiren spesifik sorunlar var ve bunlar şu an itibarıyla hala geçerli. Yeni anlaşma gelecekte ithal otomobillere Madde 232 kapsamında vergi getirmemiz ihtimaline karşı bir hüküm içeriyor. Bu hüküm, Kanada ve Meksika’da üretilen otomobillerin mevcut seviyelerdeki ithalatının yeni vergilerden muaf tutulmasını sağlayacak” diye konuştu.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, çelik ve alüminyum tarifelerinin ne zaman kaldırılacağı hakkındaki soruya ise “Çelik ve alüminyum tarifelerinin kaldırılmasına yönelik herhangi bir zaman çizelgesi yok” yanıtını verdi.

Ekonomistler, ABD’de çelik fiyatlarının, Trump yönetiminin mart ayında getirdiği tarifelerin ardından yaklaşık yüzde 37 yükseldiğine dikkati çekerken, bunun başta otomobil olmak üzere çeliği girdi olarak kullanan sektörleri zor durumda bıraktığını vurguluyor.

PARTNERYıllar sonra gelen itirafYıllar sonra gelen itiraf
BTSO'da ilk kez dış ticaret konseyi oluşturulduBTSO'da ilk kez dış ticaret konseyi oluşturuldu
Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 4 milyonu geçtiAntalya'ya gelen Rus turist sayısı 4 milyonu geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çelik ve alüminyuma gümrük vergisi NAFTA USMCA

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Diğer Haberler
Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

BTSO'da ilk kez dış ticaret konseyi oluşturuldu

BTSO'da ilk kez dış ticaret konseyi oluşturuldu

Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 4 milyonu geçti

Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 4 milyonu geçti

Dünya Yatırımcı Haftası Borsa İstanbul’da Gong Töreniyle başladı

Dünya Yatırımcı Haftası Borsa İstanbul’da Gong Töreniyle başladı

Serpil Timuray Vodafone Avrupa Bölgesi CEO’su oldu

Serpil Timuray Vodafone Avrupa Bölgesi CEO’su oldu

Marmaris Esnaf Odası'ndan üyelerine 'ekonomi' uyarısı

Marmaris Esnaf Odası'ndan üyelerine 'ekonomi' uyarısı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.