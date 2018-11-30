ABD-Meksika-Kanada Anlaşması, G20 Zirvesi'nde imzalandı

Kanada Başbakanı Trudeau, anlaşmanın belirsizlikleri ortadan kaldırdığını ve Kanada ekonomisine istikrar getireceğini ifade etti. Trump’a çelik ve alüminyum tarifelerini da iptal etmesi çağrısında bulunan Trudeau’nun konuşmasında anlaşmayı USMCA yerine “Yeni NAFTA” olarak tanımlaması da dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, törende anlaşmanın çığır açacağını belirterek, “USMCA, tarihteki en büyük, önemli, modern ve dengeli anlaşma. Ülkelerimiz büyük yarar sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Zirveye katılmak üzere şehirde bulunan Trump, Trudeau ve Nieto, 1994’te yürürlüğe girdikten sonra Washington’ın geçen yıl yeniden müzakereye açtığı Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerine geçecek mutabakatı aynı anda imzaladı.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık ticareti ilgilendiren ABD-Meksika-Kanada Anlaşması’nın (USMCA) imza törenine ev sahipliği yaptı.

Bu farklar arasında serbest ticaret için en büyük ve olumsuz etkiyi, otomobil sektörüne getirilen daha yüksek vergi standartlarının yaratacağı belirtiliyor.

Yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin parlamentolarında onaylanması gereken yeni anlaşmanın, NAFTA'dan otomobil sektörünü, süt ürünlerini, fikri mülkiyet haklarını ve geçerlilik süresini ilgilendiren 4 temel farkı bulunuyor.

1 Aralık itibarıyla başkanlığı devredecek olan Nieto, “İmzalayacağımız anlaşma, üç ülkenin refah ve zenginlik için birlikte çalışmaya yönelik ortak iradesini gösteriyor. Bugün, farklılıkların üstesinden gelmemizin ve vizyonlarımızı birleştirmemize imkan tanıyan müzakerelere dayalı uzun bir sürecin doruk noktası” ifadelerini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ise görevindeki son gününde üç ülke arasındaki yeni ticaret anlaşmasını imzalamaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Trump yönetimi, Kanada ve Meksika ile yapılan müzakerelerde yeni anlaşmanın adının değişmesini şart koşmuştu.

USMCA çerçevesindeki yeni kurallara göre, otomobil ticaretinin üye ülkeler arasında "sıfır gümrük vergisi" ile yapılabilmesi için parçalarının en az yüzde 75’inin Kuzey Amerika kıtasında üretilmesi gerekiyor. ABD’nin, NAFTA’da yüzde 62,5 olan bu oranın yükseltilmesini, Meksika'ya Çin, Japonya ve Güney Kore’den gelen otomobil parçalarını kısıtlamak gerekçesiyle istediği biliniyor.

Sıfır gümrük vergisine ilişkin yeni düzenleme, ayrıca otomobil parçalarının yüzde 40 ila 45'inin saatte en az 16 dolar ücret ödenen işçilerce yapılmasını şart koşuyor.

Bu iki kuralın, sadece Meksika'nın otomotiv sektörüne zarar vermekle kalmayıp tüm kıtada otomobil fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor. Fiyatlardaki artışın ise talebi düşürmek suretiyle otomotiv sektörünün aleyhine işleyeceği belirtiliyor.

Öte yandan, anlaşma, ABD’nin ithal otomobillere ek vergi getirme ihtimaline karşı bir hüküm içeriyor. Söz konusu hüküm, Kanada ve Meksika’nın her birinin ABD’ye yılda 2,6 milyon adet otomobili, olası vergilerden muaf şekilde ihraç etmesini sağlayacak.