WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika-Kanada (USMCA) Anlaşması'nın önceki aylarda uygulamaya konan tarifelersiz gerçekleşmeyeceğini belirterek,"Eğer tarifeler olmasaydı bu anlaşmadan söz edemezdik. Bunu tarifeler hakkında konuşup duran bebeklere söylüyorum ki bu Kongre'yi kapsıyor. Tarifelersiz burada olamazdık" dedi.

Trump, ABD, Meksika ve Kanada’nın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının (NAFTA) yerini alacak yeni ticaret anlaşmasında mutabakat sağlandığını, Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikle kamuoyuna duyurdu.

Yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık ticareti ilgilendiren yeni anlaşmayı "ABD tarihinin en önemli ticaret anlaşması" olarak niteleyen Trump, "NAFTA'yı iptal etmeye ve değiştirmeye yönelik müzakereleri, USMCA olarak adlandırdığımız ABD-Meksika-Kanada Anlaşması ile başarıyla tamamladığımızı açıklamaktan onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Trump, yeni anlaşmanın tüm taraflar için çok iyi bir sonuç olduğunu ileri sürerek, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya çabaları için teşekkür etti.

\