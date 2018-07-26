ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

Türkiye’nin ABD’li din adamı Brunson’ı ev hapsi konuluyla cezaevinden tahliye etmesi, ABD'yi memnun etmedi. Merkez Bankası'nın Salı günü faizleri değiştirmeme kararıyla 4.93'e kadar yükselen kur Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li rahibin tutukluluğunun ev hapsine çevrildiği haberiyle düşüşe geçerek dün akşam saatlerinde 4.80'in altını test etti.

4,88 SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Kurdaki yükselişte, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin açıklamaları etkili oldu. Pence, Türkiye'de ev hapsinden bulunan ABD'li Pastör Bronson 'ın serbest bırakılmazsa, Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını söyledi. Açıklamaların ardından kur, TSİ 17:26'da 4.88 seviyesinin üzerine çıktı. New York'ta işlem gören iShares MSCI Türkiye ETF'si yüzde 3.3 kadar düştü.

TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, tutuklu yargılandığı davada tahliye edilerek ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, büyük bir Hıristiyan, aile adamı ve harika bir insan olan Pastor Andrew Brunson'ı uzun süredir tutuklu yargılayan Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacak. Brunson büyük acı çekiyor. Bu masum inanç adamı hemen serbest bırakılmalı!" dedi.

