"ABD pazarı ile ilgili gelişmeler, bizi 100. yıl hedeflerinin üzerine taşıyacak"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN ERGÖÇÜN - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, geçen ay açıklanan İhracat Ana Planı'nın, hem 100. yıl hem de sonrası için çok önemli olduğunu belirterek, "Şu an Amerika pazarı ile ilgili yaşanan gelişmeler, bizi 100. yıl hedeflerinin üzerine taşıyacak." dedi.

Gülle, 30. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatçıların hedefler için istekli olduğunu, kısa sürede hedeflere ulaşılacağını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan İhracat Ana Planı kapsamında aralarında ABD, Brezilya ve Çin gibi ülkelerin de bulunduğu 17 hedef ülke ve 5 ana sektörün (makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi) duyurulduğunu hatırlatan Gülle, söz konusu 5 sektörün öncelendiğini ancak Türkiye'nin, tüm sektörlerine önem verdiğini ifade etti.

İhracatçıların söz konusu plana destek sunduğunu ifade eden Gülle, Kalkınma Planı'nda yer alan hedeflerin artık revize edilebileceğini söyledi. Gülle, "İhracat Ana Planı, hem 100. yıl hem de sonrası için çok önemli. Şu an Amerika pazarı ile ilgili yaşanan gelişmeler, bizi 100. yıl hedeflerinin üzerine taşıyacak." dedi.