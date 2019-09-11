ABD petrol fiyatı tahminini düşürdü

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini 3 dolar aşağı çekti.

EIA'nın "Eylül 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, gelecek yıl Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının 62 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının da 56,5 dolar olacağı öngörülüyor.

EIA'nın ağustos ayı raporunda, gelecek yıl Brent petrolün varil fiyatının 65 dolar, WTI petrolün de 59,5 dolar olacağı tahmin edilmişti.

Böylece, her iki ham petrol türünde gelecek yıla ilişkin varil fiyat beklentisi 3 dolar aşağı çekilmiş oldu. Bu aşağı yönlü fiyat revizyonunda küresel ekonomik göstergelerin zayıflamaya devam etmesi etkili oldu.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret gerginliğine işaret edilen rapora göre, her iki ülkenin birbirine karşı uyguladığı gümrük tarifeleri nedeniyle petrol fiyatlarında günlük sert düşüşler görüldü.

- Üretim beklentisi düşürüldü

ABD'nin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin ham petrol üretim beklentisi de aşağı çekildi.