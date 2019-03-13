ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini revize etti.

EIA'nın "Mart 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının 63 dolar olmasının öngörüldüğü belirtildi. EIA'nın şubat ayı raporunda bu yıl Brent petrolün varil fiyatının 61 dolar olacağı tahmin edilmişti.

Böylece, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent tipi ham petrolün bu yıla ilişkin varil fiyatı beklentisi 2 dolar arttı.

Öte yandan, Brent tipi ham petrolün gelecek yıla ilişkin varil fiyatı beklentisi ise değiştirilmeyerek 62 dolarda sabit bırakıldı.

Raporda, fiyat revizyonuyla ilgili, küresel petrol stoklarının şubat ayında günlük ortalama 1,4 milyon varil azaldığına işaret edilerek, bunun Haziran 2017'den bu yana en büyük aylık düşüş olduğu vurgulandı.

Ayrıca, raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin ham petrol üretimlerini bu yılın ilk 6 ayında günlük ortalama 1,2 milyon varil azaltma kararının yılın ikinci yarısında da uygulanmaya devam edilmesinin beklendiğine yer verildi.