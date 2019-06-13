FİNANS

ABD petrol fiyatı tahminlerini aşağı çekti

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 09:06 | Son Güncelleme

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu yıl için Brent petrolün varil fiyatı beklentisini 67 dolara düşürdü

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıl için Brent petrolün varil fiyatı beklentisini 70 dolardan 67 dolara düşürdü.

EIA'nın "Haziran 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolde bu yıla ilişkin varil fiyatı beklentisini 63 dolardan 59 dolara, Brent petrolde ise 70 dolardan 67 dolara düşürdüğü belirtildi.

Raporda, fiyat tahminlerindeki aşağı yönlü revizyonla ilgili olarak, küresel petrol talebindeki artışla ilgili belirsizliğe dikkat çekildi. Buna göre, EIA küresel petrol talebinin bu yıl günlük ortalama 1,2 milyon varil artış göstermesini bekliyor. EIA'nın mayıs ayı raporunda küresel petrol talebinin bu yıl 1,4 milyon varil yükselmesinin beklendiği kaydedilmişti.

- Üretim beklentisi de aşağı çekildi

Raporda, ABD'nin 2019 ve 2020'ye ilişkin ham petrol üretim tahminlerinin de aşağı çekildiği belirtildi. Buna göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,32 milyon varil, gelecek yıl ise 13,26 milyon varil olacağı öngörülüyor.

EIA'nın mayıs ayı raporunda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2019'da 12,45 milyon varil, 2020'de ise 13,38 milyon varil olacağı tahmin edilmişti.

ABD'nin ham petrol üretimi geçen yıl kasımda günlük ortalama 11,7 milyon varile ulaşarak, Rusya ve Suudi Arabistan'ı geride bırakmıştı.

Ülkenin ham petrol üretimi 25-31 Mayıs haftasında ise günlük ortalama 12,4 milyon varile tırmanarak yeni bir rekor kırmıştı.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ABD'nin ham petrol üretimi enerji petrol fiyatı tahminleri

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