ABD petrol fiyatı tahminlerini düşürdü

Ağustos ayı raporunda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın petrol üretimlerinin geçen ay yükseldiğine dikkat çekilirken, Libya'daki petrol kesintisinin ardından ülkenin üretiminin piyasa beklentisinden daha hızlı biçimde artış gösterdiği vurgulandı.

EIA'nın temmuz ayı raporunda, gelecek sene Brent petrolün varil fiyatının 69 dolar, WTI petrolün de 62 dolar olması tahmin edilmişti.

Buna göre, gelecek sene Brent tipi petrolün varil fiyatının ortalama 71 dolar, WTI türü petrol fiyatının da ortalama 65 dolar olmasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan, ağustos ayı raporunda, her iki petrol türünün 2019'a dair fiyat öngörülerinin ise yukarı yönlü revize edildiği bilgisine yer verildi.

EIA'nın temmuz ayı raporunda, bu sene Brent petrolün varil fiyatının 73 dolar, WTI petrolün de 67 dolar olması tahmin edilmişti.

EIA'nın "Ağustos 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 72 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının da bu sene 66 dolar olmasının öngörüldüğü bildirildi.

- ABD'nin ham petrol üretim beklentisi aşağı çekildi

Ayrıca, EIA, ABD'nin 2018 ve 2019 yıllarına yönelik ham petrol üretim tahminlerini geçen ayki rapora göre günlük ortalama 0,1 milyon varil aşağı çektiğini duyurdu.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 10,7 milyon varil, gelecek yıl ise 11,7 milyon varil olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Ağustos ayı raporunda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2018'de 10,8 milyon varil, 2019'da ise 11,8 milyon varil olmasının tahmin edildiği bildirilmişti.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen sene günlük ortalama 9,4 milyon varil seviyesinde gerçekleşmişti.

