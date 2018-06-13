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ABD petrol fiyatları tahminini revize etti

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 20:27 | Son Güncelleme

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu yıl için Brent petrolde varil fiyatı tahminini 71 dolarda sabit tutarken, 2019 için ise 68 dolara yükseltti - ABD'nin bu yıla ilişkin ham petrol üretim beklentisi günlük ortalama 100 bin varil artırılırken, gelecek yıla yönelik ham petrol üretim beklentisi ise günlük ortalama 100 bin varil aşağı çekildi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2018 ve 2019'a ilişkin petrol fiyatları tahminlerini revize ettiğini duyurdu.

EIA'nın "Haziran 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatı bu yıl için 71 dolarda sabit tutulurken, gelecek yıl için 2 dolar yukarı çekilerek 68 dolara yükseltildi.

EIA'nın mayıstaki raporunda, Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatı bu yıl için 71 dolar, gelecek yıl için ise 66 dolar olarak tahmin edilmişti.

Haziran ayı raporunda, Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün ortalama fiyatı bu yıl için 64,5 dolar, 2019 için ise 62 dolar olarak öngörüldü.

EIA'nın geçen ayki raporunda WTI türü ham petrolün ortalama fiyatı 2018 için 66 dolar, 2019 için ise 61 dolar olarak tahmin edilmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da dahil olduğu OPEC dışındaki bazı ülkelerin 22 Haziran'da küresel petrol piyasasının durumunu ele alacağının ifade edildiği haziran ayı raporunda, Suudi Arabistan ve Rusya petrol bakanlarının Ocak 2017'den bu yana uygulanan petrol kesintisi anlaşmasını yeniden gözden geçirecekleri kaydedildi.

Raporda ayrıca, Venezuela'nın petrol üretimindeki sert düşüş ve İran üzerindeki yaptırımlar nedeniyle önemli petrol üreticisi ülkelerin gelecek yıl ham petrol üretimini artırabileceği vurgulandı.

- ABD'nin ham petrol üretim beklentisi revize edildi

EIA, ABD'nin 2018 ve 2019 yıllarına yönelik ham petrol üretim tahminlerini de revize etti.

ABD'nin bu yıla ilişkin ham petrol üretim beklentisi günlük ortalama 100 bin varil arttırılırken, gelecek yıla yönelik ham petrol üretim beklentisi ise günlük ortalama 100 bin varil aşağı çekildi.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 10,8 milyon varil, gelecek yıl ise 11,8 milyon varil olmasının öngörüldüğü bildirildi.

EIA, mayıs ayı raporunda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2018'de 10,7 milyon varil, 2019'da ise 11,9 milyon varil olarak tahmin etmişti.

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