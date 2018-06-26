ABD: Petrol üreticilerinin arz artırımı yeterli düzeyde değil

İstanbul, 26 Haziran (DHA) - ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin petrol arzını günde 1 milyon varil artırma kararının, arz sıkışıklığının gerdiği global petrol piyasalarının rahatlaması için "yeterli olmadığını" söyledi.

Perry, "OPEC ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin arzı artırmak için üzerinde uzlaştıkları anlaşma, ihtiyaç duyulan miktarın biraz gerisinde olabilir" diye konuştu.

