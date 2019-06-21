FİNANS

ABD piyasaları açılış öncesinde hafif düştü

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2019 12:07 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Haziran (DHA)

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