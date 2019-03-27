ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi

İstanbul, 27 Mart (DHA) - ABD hisse senedi piyasaları, ABD Hazine tahvilleri verim eğrisinin, geçen hafta on yıldan bu yana ilk kez tersine dönerek durgunluğa işaret etmesiyle, yatırımcıların olası bir küresel ekonomik yavaşlama endişleriyle, açılış öncesi işlemlerde yükseldi. ABD'deki uluslararası ticaret verileri beklenirken, ABD hisse senedi, piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

- Dow Jones yüzde 0.15,

- Nasdaq yüzde 0.28 ve

- S&P yüzde 0.2 yükseldi

Euro, dolar karşısında yüzde 0.07 yükselerek 1.1275 dolar düzeyine çıktı.

