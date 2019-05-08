FİNANS

ABD piyasaları açılış öncesine yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 12:22 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul 8 Mayıs (DHA)

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