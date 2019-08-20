FİNANS

ABD piyasaları durgunluk endişelerinin azalmasıyla artıda

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2019 12:46 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Ağustos (DHA)

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