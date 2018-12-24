FİNANS

ABD piyasaları tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 22:08 | Son Güncelleme

ABD piyasaları tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, yüzde 2,5’i aşan kayıplarla tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı.

Noel arifesinde yarım gün işlem gören Dow Jones Endeksi yüzde 2,91 düşüşle 21.797,20 puandan, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi yüzde 2,71 kayıpla 2.351,10 puandan ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,21 azalışla 6,192.92 puandan kapandı.

Yarın tüm gün kapalı olacak endekslerin, tarihlerindeki en kötü Noel arifesini tecrübe etmesinde Amerikan federal hükümetinin cumartesiden bu yana bütçe krizi nedeniyle kapalı olması belirleyici oldu.

Ayrıca, analistler, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in pazar günü ülkenin en büyük bankalarıyla görüştüğünü ve piyasada likidite sorunu olmadığını açıklaması, yatırımcıları daha tedirgin hala getirdiğine işaret ediyor.

PARTNER'Yanlış anladınız biz arkadaşız!''Yanlış anladınız biz arkadaşız!'
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler varTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var
Bursa'da turizmde yeni adımBursa'da turizmde yeni adım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
New York Borsası

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Benzin ve motorin fiyatlarında büyük indirim

Benzin ve motorin fiyatlarında büyük indirim

Ekonomist Mahfi Eğilmez: 2019'da dış kaynak bulmak zorlaşacak

Ekonomist Mahfi Eğilmez: 2019'da dış kaynak bulmak zorlaşacak

TBM: Kartlardaki puanlarınızı yıl sonuna kadar kullanın

TBM: Kartlardaki puanlarınızı yıl sonuna kadar kullanın

'Borçlanmayı yeni yıla bırakan SGK'lılar zararda'

'Borçlanmayı yeni yıla bırakan SGK'lılar zararda'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var

Bursa'da turizmde yeni adım

Bursa'da turizmde yeni adım

Sanayinin duayeni Asım Kocabıyık anıldı

Sanayinin duayeni Asım Kocabıyık anıldı

Marmarabirlik'ten 347 milyon liralık zeytin alımı

Marmarabirlik'ten 347 milyon liralık zeytin alımı

JWP Yönetici Ortağı, Fulya Özarı ve Leslie Krespin oldu

JWP Yönetici Ortağı, Fulya Özarı ve Leslie Krespin oldu

Birleşik Krallık’ta kedi ve köpek satışı yasaklanıyor

Birleşik Krallık’ta kedi ve köpek satışı yasaklanıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.