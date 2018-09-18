FİNANS

ABD Senatosu, bütçe tasarısını onayladı

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 23:54 | Son Güncelleme

ABD'de federal hükümetin kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde kapanmasını önleyecek 854 milyar dolarlık bütçe tasarısı Senato'dan geçti - Savunma, sağlık, çalışma ve eğitim bakanlıklarına 2019 mali yılı sonuna, diğer federal kuruluşlara ise 7 Aralık 2018'e kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısının bir sonraki durağı ABD Temsilciler Meclisi olacak

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu, federal hükümetin kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde kapanmasını önleyecek 854 milyar dolarlık bütçe tasarısını onayladı.

ABD Senatosu, savunma, sağlık, çalışma ve eğitim bakanlıklarına 2019 mali yılı boyunca finansman sağlayacak bütçe tasarısını 7'ye karşı 93 oyla kabul etti.

Federal hükümet kapsamındaki diğer bakanlık ve kuruluşlara ise 7 Aralık 2018'e kadar harcama yetkisi verecek tasarının bir sonraki durağı ABD Temsilciler Meclisi olacak.

Tasarı, Kongre'nin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi'nden geçmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak. Trump'ın Meksika sınırına örülmeye başlayan duvar için finansman içermeyen bütçeyi veto etme hakkı bulunuyor.

Buna karşın, uzmanlar federal hükümetin 6 Kasım 2018'de yapılacak ara seçimler öncesinde kapanmasının hem Beyaz Sarayı hem Kongre'yi kontrol eden Cumhuriyetçi Parti'nin oylarını olumsuz etkileyeceğine işaret ediyor.

Bu nedenle, bütçe tasarısının 2019 mali yılı 1 Ekim itibarıyla başlamadan yasalaşacağı öngörülüyor.
\

- Federal hükümetin "kapanması" ne demek?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümünü kapsayan bütçeyi zamanında onaylayamaz ise bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. “Hayati” personel kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Ülkede “hayati olmayan” hizmetler için çalışanların sayısı yaklaşık 850 bin iken “hayati” personel sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor.

Bundan önceki son kapanma süreci, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yıl dönümünde yani 20 Ocak'ta başlamış ve 23 Ocak'ta sona ermişti. Ayrıca, 9 Şubat 2018'de geçici bütçenin zamanında onaylanmaması federal hükümetin hizmetlerine yaklaşık 8 saat ara vermesine neden olmuştu.

PARTNERÜnlü oyuncudan bomba itiraf: Uçak tuvaletinde ilişkiye girdim!Ünlü oyuncudan bomba itiraf: Uçak tuvaletinde ilişkiye girdim!
MB Endeksi: Konut fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 9.39 arttıMB Endeksi: Konut fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 9.39 arttı
Sandra Po: Blok zinciri teknolojisi insan merkezli olmalı Sandra Po: Blok zinciri teknolojisi insan merkezli olmalı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Senatosu bütçe tasarısı

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

IFC'den Türkiye'ye 1.1 milyar dolar yatırım

IFC'den Türkiye'ye 1.1 milyar dolar yatırım

Uzmanlar uyardı, sözleşmelerinizi TL'ye çevirmede son gün 12 Ekim

Uzmanlar uyardı, sözleşmelerinizi TL'ye çevirmede son gün 12 Ekim

Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MB Endeksi: Konut fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 9.39 arttı

MB Endeksi: Konut fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 9.39 arttı

Sandra Po: Blok zinciri teknolojisi insan merkezli olmalı 

Sandra Po: Blok zinciri teknolojisi insan merkezli olmalı 

100 metrekareye kuran yıllık 9 bin 500 TL tasarruf edecek

100 metrekareye kuran yıllık 9 bin 500 TL tasarruf edecek

Torku'dan rüşeymli bisküvi

Torku'dan rüşeymli bisküvi

Aycı: THY İstanbul Yeni Havalimanı ile daha da büyüyecek

Aycı: THY İstanbul Yeni Havalimanı ile daha da büyüyecek

Sapanca'da, Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali düzenlenecek

Sapanca'da, Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali düzenlenecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.