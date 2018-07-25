ABD tarım sektörüne 12 milyar dolarlık yardım planlıyor

İstanbul, 25 Temmuz (DHA) - ABD'de, Başkan Donald Trump yönetiminin, tarım sektörünün Çin ve diğer büyük müttefikler ile ticari anlaşmazlıkları tınmandırmasından en çok etkilenen sektör olacağı endişelerini gidermek için 12 milyar dolar büyüklüğünde bir acil yardım paketi açıklaması bekleniyor.
ABD Tarım Bakanı Sonny Perdue, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, görev geldiği ilk günde, her bir çiftçinin arkasında olacağını açıklamıştı" dedi.
Çin, ABD'nin 34 milyar dolar tutarında Çin malı için ithalat vergilerini artırmasına yanıt olarak aralarında soya fasulyesi, domuz, tavuk ve deniz ürünlerinin olduğu 545 katogoride Amerikan malı için gümrük tarifeleri uygulama kararı almıştı.
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