"ABD, ticaret savaşına karşı özellikle kırılgan"

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başekonomisti Maurice Obstfeld, ABD'nin ticaret savaşından en kötü etkilenecek ülkelerden biri olacağına işaret ederek, "Küresel misillemelerin merkezinde yer alan ABD, geniş kapsamlı ticaret çatışması nedeniyle ihracatının büyük bölümü tarifelere tabi tutulacağından özellikle kırılgan." dedi.
Obstfeld, IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) raporunu güncellemesi çerçevesinde Washington'da basın toplantısı düzenledi.
Küresel büyümenin, yükselen ticaret gerilimleriyle birlikte yataylaştığına işaret eden Obstfeld,"Küresel ekonominin hem bu yıl hem gelecek yıl yüzde 3,9 büyümesini beklemeye devam ediyoruz ancak daha kötü sonuçlara yönelik riskler yükseldi." diye konuştu.
Obstfeld, risklerin başında mevcut ticaret gerilimlerinin geldiğine dikkati çekerek, ABD'nin başlattığı ticaret savaşının Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Çin, Kanada, Meksika ve Japonya dahil olmak üzere birçok ülkeyi etkilediğini vurguladı.
ABD'nin ticaret gerilimlerine karşı özellikle kırılgan olduğunu belirten Obstfeld, "Ekonomik modellememize göre, mevcut tehditler gerçeğe dönüşür ve iş güveni bunun sonucunda düşerse, küresel büyüme, 2020 yılına kadar şu anki projeksiyonların yaklaşık 0,5 puan altında kalabilir. Küresel misillemelerin merkezinde yer alan ABD, geniş kapsamlı ticaret çatışması nedeniyle ihracatının büyük bir bölümü tarifelere tabi tutulacağından özellikle kırılgan." değerlendirmesinde bulundu.
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