FİNANS

ABD: Ticarette bariyerlerinin kaldırılması önerimiz ciddiye alındı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 11:04 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, G20 toplantıları sonrasında yaptığı açıklamada, G7 üyelerinin ABD'nin yaptığı gümrük tarifelerinin kaldırılması, ticarette tarife dışı bariyerler ve sübvansiyonlar olmaması yönündeki çağrıyı ciddiye aldıklarını söyledi.

(Ayrıntılarla güncellendi)
Hilal Sarı / İstanbul, 23 Temmuz (DHA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, G20 toplantıları sonrasında yaptığı açıklamada, G7 üyelerinin ABD'nin yaptığı gümrük tarifelerinin kaldırılması, ticarette tarife dışı bariyerler ve sübvansiyonlar olmaması yönündeki çağrıyı ciddiye aldıklarını söyledi.
Trump yönetiminin AB Komisyonu Başkanı Juncker ile yapılacak görüşmelerde bu konuda bastıracağını ekleyen Mnuchin şu açıklamaları yaptı:
“Çin’le ticarete ilişkin anlaşmazlık konusunda bir ilerleme yok.
“Savaşmaktansa konuşmak her zaman daha iyidir.
“Arjantin’deki G20 zirvesinde Çin’le ciddi bir müzakere yapılmadı. Ama ne zaman oturup anlamı değişiklikler üzerinde konuşmak isterlerse ben ve ekibim hazırız.
“Başkan Trump'ın ticaret konusundaki duruşu korumacılık değil, ABD için serbest ve adil ticaret istiyor.
"Ticaretin global ekonomi için önemli olduğu fikrini destekliyoruz, ancak bu ticaret adil ve karşılıklı kurallar üzerinden olmalı.”

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