ABD: Ticarette bariyerlerinin kaldırılması önerimiz ciddiye alındı

İstanbul, 23 Temmuz (DHA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuching, G20 toplantıları sonrasında yaptığı açıklamada, G7 üyelerinin ABD'nin yaptığı gümrük tarifelerinin kaldırılması, ticarette tarife dışı bariyerler ve sübvansiyonlar olmaması yönündeki çağrıyı ciddiye aldıklarını söyledi.

Mnuching, Trump yönetiminin AB Komisyonu Başkanı Juncker ile yapılacak görüşmelerde bu konuda bastıracağını ekledi.

Mnuchin, G20 maliye bakanlarını toplantısında Başkan Trump'ın ticaret konusundaki duruşunun korumacılık olmadığını, ancak ABD için serbest ve adil ticaret istediğini anlattığını da söyledi.

Mnuchin, "Ticaretin global ekonomi için önemli olduğu fikrini destekliyoruz, ancak bu ticaret adil ve karşılıklı kurallar üzerinden olmalı" diye konuştu.

