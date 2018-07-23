ABD: Ticarette bariyerlerinin kaldırılması önerimiz ciddiye alındı

İstanbul, 23 Temmuz (DHA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuching, G20 toplantıları sonrasında yaptığı açıklamada, G7 üyelerinin ABD'nin yaptığı gümrük tarifelerinin kaldırılması, ticarette tarife dışı bariyerler ve sübvansiyonlar olmaması yönündeki çağrıyı ciddiye aldıklarını söyledi.
Mnuching, Trump yönetiminin AB Komisyonu Başkanı Juncker ile yapılacak görüşmelerde bu konuda bastıracağını ekledi.
Mnuchin, G20 maliye bakanlarını toplantısında Başkan Trump'ın ticaret konusundaki duruşunun korumacılık olmadığını, ancak ABD için serbest ve adil ticaret istediğini anlattığını da söyledi.
Mnuchin, "Ticaretin global ekonomi için önemli olduğu fikrini destekliyoruz, ancak bu ticaret adil ve karşılıklı kurallar üzerinden olmalı" diye konuştu.
Bilecik'te yetiştirilen 4 kilogram fasulye 360 bin liraya satıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedef etkin bir merkez bankası
Çin'in mega makineleri dünyayı birbirine bağlıyor
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile
Bedelli askerin çantasında bulunması gerekenler! Maliyeti 200 lira
Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum
Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum